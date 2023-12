Città del Tricolore, debutto a Brescia

Comincia la stagione invernale per l’Hockey Prato Città del Tricolore. Chiusa la prima parte di stagione all’aperto, col quarto posto in Coppa Italia, la formazione cittadina comincerà domenica l’avventura nel campionato maschile indoor, dove lo scorso anno ha ottenuto la promozione dalla B alla A2.

Gli uomini di Chaves debutteranno nel concentramento di Brescia, dove alle 12,45 affronteranno la Moncalvese, mentre alle 17 chiuderanno il programma contro i liguri del Savona. Nella stessa giornata, ma all’Arena Sport di via Cisalpina, il Tricolore ospiterà la prima giornata del campionato Under 16: i padroni di casa sfideranno alle 11 il Cuscube Brescia, per poi affrontare alle 15 l’UHC Adige.

Lunedì alle 18, invece, sarà inaugurato il rinnovato campo in sintetico "Balestri Gambini" in zona Tribunale: prevista la presenza delle autorità, dal presidente della Provincia Giorgio Zanni a Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione.