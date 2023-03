Città del Tricolore: il campionato inizia col derby

Impegno casalingo per il Città del Tricolore, che inizia alle 15 dal sintetico di via Paterlini la corsa in A1, ospitando il Bologna. Dopo aver centrato le final four di Coppa Italia prima della sosta invernale, unica formazione non di Elite a prendervi parte, la squadra di mister Chaves ha come obiettivo quello della promozione e, per centrarla, ha ingaggiato anche l’italo-argentino Perez Carli, reduce da un biennio ad Avezzano, che cercherà di non far rimpiangere il nazionale azzurro Caruso, che tornerà a settembre dopo la rottura del crociato. Domani, sempre alle 15, esordio casalingo anche per la formazione femminile, che lo scorso anno ha conquistato la promozione in A1: per Ascione e compagne, che aprono le danze contro le siciliane del Valverde Hockey, l’obiettivo è la conquista della salvezza.