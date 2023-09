Città del Tricolore pronto al debutto

Hockey Prato Città del Tricolore a caccia delle seconde Final Four consecutive di Coppa Italia. La formazione cittadina, neopromossa in Elite maschile, debutta domani dopo aver riposato all’esordio, facendo visita alle 15 al Potenza Picena. "Negli ultimi 4 anni abbiamo giocato due volte le Final Four – spiega German Chaves (foto), tecnico argentino del Tricolore – e pensiamo a far bene il nostro girone, anche perché le avversarie sono toste, dando comunque minuti ai ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. Non ci sono più Domene, Ibanez e Ponce, al loro posto sono arrivati un centrocampista giovane e fisico come Sosa, oltre all’italo-argentino Ferrante, ex Bondeno, atleta di grande esperienza che ci sarà utile anche nell’indoor, senza dimenticare il nazionale Under 18 Morbioni, ex Superba". In estate Chaves ha avuto modo di guidare proprio l’Italia Under 18, sconfitta in finale all’Europeo di categoria: "Sono argentino ma ormai naturalizzato reggiano ed è per me un orgoglio rappresentare un paese che a livello sportivo mi ha dato tutto". Domenica al via anche la Coppa Italia femminile: il Tricolore, come gli uomini, sarà ospite del Potenza Picena.