Città del Tricolore stregato. Reggiana, sconfiggi il tabù

Avanti Reggiana, fai valere il fattore campo. La brutta sconfitta di Terni ha lasciato di stucco un po’ tutto l’ambiente perché mai, sotto la gestione Nesta, la squadra aveva mostrato una simile arrendevolezza. C’era stato l’inizio balbettante in Coppa Italia col Pescara, poi ribaltato 6 a 2, quello tremebondo con il Como, agganciato però sul 2 a 2 finale, ma la partita del ‘Liberati’ al momento è un caso isolato che ci auguriamo possa rimanere tale.

D’ora in avanti i granata dovranno però iniziare a cambiare ritmo in termini di punti e per farlo servirà (anche) la spinta del pubblico del ‘Città del Tricolore’. Si è sempre detto che i tifosi della Reggiana sono il dodicesimo uomo in campo e - adesso più che mai - c’è bisogno che chi è sugli spalti faccia sentire la propria vicinanza ai protagonisti che indossano la maglia griffata ‘Immergas’. In nessuna delle prime tre gare giocate in casa (con Palermo, Cremonese e Pisa) sono arrivati i tre punti e questo è un dato che, purtroppo, scomoda paragoni non felici.

Per ritrovare un’astinenza di simili proporzioni al ‘Giglio’ bisogna infatti tornare alla stagione 2006-2007, quando la Reggiana esultò davanti ai propri appassionati solo il 19 novembre, addirittura alla sesta partita giocata in casa (la dodicesima totale). Parliamo di Serie C2, con i ragazzi allenati da Alessandro Pane – chiamato al posto di Luciano Foschi esonerato dopo 4 giornate - che superarono per 2 a 0 il Castelnuovo Garfagnana con la doppietta di Omar Martinetti. Per fare un raffronto solo con l’ultima esperienza in Serie B del 2020-2021, invece, il primo hurrà nello stadio di casa arrivò al terzo match interno (il sesto complessivo) grazie al 2 a 1 contro il Venezia (reti di Radrezza e Mazzocchi).

Parlando esclusivamente di Serie B, Nesta potrebbe avere l’occasione di ripercorrere le orme di un suo predecessore: Carlo Ancelotti. Nel 1995-1996 la sua Reggiana partì male, ma proprio alla quarta gara al ‘Città del Tricolore’ trovò la prima vittoria interna (e anche la prima in assoluto) imponendosi sul Venezia (doppietta di Strada e rigore di Paci). Era il 15 ottobre e tutto il mondo sa come andò a finire quella stagione e di conseguenza anche la carriera di ‘Carletto’ che da lì in poi prese il volo, senza fermarsi mai.

Speriamo che la sfida col Bari di sabato (fischio d’inizio alle 14) possa essere il trampolino anche per questa Reggiana che ha bisogno di un’iniezione di fiducia immediata per riprendere a lavorare serenamente e sfruttare la sosta.

A tal proposito è già attiva la prevendita per il match contro i pugliesi: tagliandi acquistabili attraverso il circuito ‘Vivaticket’ fino alle 14,45 di sabato oppure ai botteghini dello stadio che saranno aperti dalle 12,30.