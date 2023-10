Città del Tricolore super in Coppa: poker al Bondeno e punteggio pieno

Successo casalingo per l’Hockey Prato Città del Tricolore nel sentito derby interno di Coppa Italia contro Bondeno. Sul rinnovato sintetico cittadino "Balestri Gambini" gli uomini di Chaves si impongono 4-2 e rimangono a punteggio pieno: Corradini porta in vantaggio i suoi, gli estensi impattano e Galan deve superarsi in un paio di occasioni per evitare guai peggiori; nel terzo periodo Corradini ispira Prandi che raddoppia, poi è il giovane Catellani, di potenza, a firmare il tris. Bondeno reagisce e accorcia nel distanze su corner corto, prima che Capellini trovi per la prima volta la via della rete in stagione firmando il poker. Primo hurrà, invece, per la formazione di Serie A1 femminile che, sempre in Coppa Italia, supera 2-1 il Cus Padova: se la settimana precedente era stato il finale di gara a costringere alla resa Ascione e compagne, stavolta i minuti conclusivi sono dolcissimi, dopo che Valenti aveva portato avanti le bianco-blu con una splendida azione personale e le avversarie pareggiato su corto. A decidere la contesa è un gol di Gomez a 5’ dal termine.