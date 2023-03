Città del Tricolore: terza vittoria di fila

Terza vittoria consecutiva per l’Hockey Prato Città del Tricolore (9), che resta al comando a punteggio pieno, superando 2-1 in casa i sardi della Juvenilia Uras (6). Lo scontro al vertice del girone si apre col vantaggio reggiano di Bettuzzi dopo 1’, ma la replica ospite non tarda ad arrivare e si concretizza col pari di Ali. Il Tricolore si getta avanti e colleziona occasioni a raffica, ma la difesa avversaria riesce a sventare; a 3’ dalla fine il definitivo 2-1 è opera del solito Bettuzzi. Oggi alle 15 tocca alla squadra di A1 femminile del Tricolore (0), che fa visita alla UH Capitolina (3).