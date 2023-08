Città del Tricolore, via al girone il 23 settembre con la sfida sul campo del Potenza Picena

Sarà la Coppa Italia, come lo scorso anno, a tenere a battesimo la stagione 202324 dell’Hockey Prato Città del Tricolore, neopromosso in Elite. La squadra cittadina esordirà il 23 settembre nel proprio girone eliminatorio sul campo del Potenza Picena, ricevendo poi il 7 ottobre in un derby molto sentito Bondeno. La prima fase proseguirà il 14 con la trasferta di Bologna, il 21 chiusura casalinga con il Cus Padova. Accedono al Round 2 le prime due classificate di ogni girone, che si sfideranno in gara secca nei quarti il 4 novembre, andando a caccia di un posto nelle Final Four di Bra previste per il 18 e 19 novembre. Il Tricolore, lo scorso anno, fu l’unica formazione di A1 a prendervi parte, sovvertendo i pronostici, e proverà a fare il bis.