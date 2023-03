Clamoroso a Seregno: la partita finisce 0-0

SEREGNO

0

SCANDIANO

0

SEREGNO: Pettenuzzo, Farina, Giordano, Alberio, Bozzetto; Jofré, M. Tremolada, Malagoli, L. Tremolada, Uboldi. All. Farina.

ROLLER SCANDIANO: Dimone, Ehimi, Rocha, Busani, Barbieri; Uva, Vivi, Stefani, Deinite, Vecchi. All. Cupisti.

Arbitro: Mele di Giovinazzo.

Un risultato quasi incredibile per l’hockey su pista, visto che a reti inviolate finisce sì e no una partita all’anno in tutti i campionati d’Italia, giovanili compresi. Ma lo 0 a 0 è il punteggio di Seregno – Scandiano, gara valida per l’11ª giornata del campionato di Serie A2.

Scandiano non riesce a segnare, contro la cenerentola del campionato e mister Alessandro Cupisti (nella foto a colloquio con un suo giocatore9 ha parole dure sia per i suoi, sia per gli avversari. "Un punto in quattro partite non è un caso, ma un segno evidente che qualcosa non va. Siamo letteralmente piantati per terra e dobbiamo presto riprendere a fare le cose che sappiamo. Riguardo al Seregno, beh, se gioca a non giocare difficilmente si salverà, ma queste sono decisioni loro".

Cupisti si lamenta dell’atteggiamento dei lombardi, ma va ricordato che se Scandiano ha avuto tante occasioni di gioco, il Seregno ha fallito nella ripresa un rigore (palo) e un tiro diretto (fuori con successiva parata di Dimone). Il Roller recupera sabato prossimo la contestata gara di Novara, fatta ripetere dal giudice sportivo.

SERIE B. Il Roller Scandiano supera 5 a 3 il Cremona. Mister Adriano Vaccari ha portato a referto Antonio Giovannelli, Vaccari (2 gol), Vivi (1), Bonettini, Andrea Giovanelli (1); Spada (1) e Rinaldi.

La Minimotor Correggio sconfigge la Rotellistica Scandianese per 7 a 5, ma solo grazie alla doppietta, sul 5 a 5, di Cunegatti, preso in prestito dalla Serie A2.

Minimotor di Jorge Bastias con Gasparini, Mangano, Scarpa, Marco Pozzi (1), Orfei (2); Holban, Pedroni (2), Cunegatti (2), Gabbi, Prandi. La Rotellistica Scandianese Sasco di Massimo Barbieri si è opposta con la sua mista composta da Pisati, Consiglio (4), Montoni, Ganassi, Castaldi; Ferrarini, Calia, Gimeno, Cristian Pozzi (1), Brunelli.

Claudio Lavaggi