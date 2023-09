Coach Priftis: "Bella energia, ma piedi a terra" Vitali ritrovato: "Sta nascendo un gran gruppo"

Davanti agli occhi della proprietà biancorossa al gran completo, in parterre anche Enzo Bartoli, a fianco della figlia, e presidente della Pallacanestro Reggiana, Veronica, l’Unahotels ha dato spettacolo. Che era poi quello che i tifosi sugli spalti si attendevano. Più esigente, ovviamente, coach Dimitris Priftis, che così ha commentato il primo match giocato dalla sua squadra: "Bella energia, buona attitudine, ottima atmosfera, ma non dobbiamo dimenticare che era solo un amichevole quindi è un po’ presto per trarre altre conclusioni. Mi è piaciuto – ha proseguito l’allenatore greco – il fatto che tutti abbiano dato il proprio apporto e che la squadra, come avevo chiesto, abbia giocato divertendosi e con buona energia. Poi, naturalmente, i miei occhi guardano soprattutto quello che c’è ancora da aggiungere, sistemare, correggere, la strada è lunghissima". A livello individuale a Priftis sono piaciuti anche i giovani: "Sono molto soddisfatto della prestazione di Faye e di Cipolla che si è fatto trovare pronto anche dopo 35 minuti in panchina".

Michele Vitali, capitano per l’occasione in attesa di vedere chi ricoprirà questo ruolo durante la stagione, sfoggia il sorriso di chi "si è divertito, anzi ci siamo divertiti moltissimo; anche perché non vedevamo l’ora di giocare dopo una lunga estate. Il gruppo pare davvero bellissimo, vuole divertirsi, in allenamento si sbatte e ha tanta voglia di lavorare". Riguardo al match il numero 13 biancorosso ha commentato: "Abbiamo mostrato buona attitudine, voglia di buttarsi a terra per recuperare palloni e di aiutarci tra di noi, sotto questo profilo non potevamo cominciare meglio. Il coach ci aveva poi detto di mettere energia anche in difesa e di non perdere palloni stupidi. A livello personale – ha concluso Vitali – sto bene fisicamente, il precampionato mi servirà per mettere benzina nelle gambe".

Gabriele Gallo