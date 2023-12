Coach Priftis: "Tattica e concentrazione, servirà la partita perfetta"

"Affronteremo una squadra senza dubbio molto forte e che ha un’ottima chimica, d’altronde sono primi in classifica e i risultati che hanno ottenuto non sono casuali. Sappiamo che la nostra missione sarà molto complicata e dovremo mettere in campo una performance praticamente perfetta, sia a livello tattico che di concentrazione".

Dimitris Priftis è consapevole che per mettere all’angolo Brescia, la capolista, servirà un ulteriore passo in avanti dei suoi ragazzi, reduci comunque da due vittorie importanti con Pesaro e Napoli.

Coach Priftis, quali sono le caratteristiche dei vostri prossimi avversari?

"Credo che prima di tutto vada sottolineato come Brescia tragga vantaggio anche dalla grande continuità di lavoro che è riuscita a dare, avendo sette giocatori su dieci che sono stati confermati rispetto all’anno scorso.

Questo fattore ritengo che spieghi molto dell’ottimo lavoro che sta facendo coach Magro e dei risultati che stanno ottenendo.

Poter lavorare su una base consolidata dovrebbe essere l’obbiettivo di ogni club".

Cosa di può fare per limitare il miglior attacco del campionato che viaggia a 90 punti segnati a partita?

"È molto complicato, perché non puoi permetterti di concentrarti solo su un paio di giocatori, ma hanno tantissimi elementi che possono fare canestro e in diversi modi. Hanno molte soluzioni, anche tattiche, a disposizione e dispongono di ottimi tiratori sul perimetro e schemi in post basso, senza tralasciare i pick and roll e la transizione. Parliamo di un gruppo molto bravo a leggere le situazioni che si trova di fronte e altrettanto abile a sfruttarle". Contro Brescia vedremo la Unahotels arrendevole che affondata a Venezia o quella gagliarda che ha espugnato Napoli?

"È chiaro che nelle ultime due partite con Pesaro e Napoli abbiamo fatto della prestazioni buone, in crescita, sia in attacco e difesa e proprio alla luce di questo diventa quasi irrilevante quale sarà il nostro avversario e non lo dico con presunzione, ma per sottolineare che dobbiamo soprattutto concentrarci su noi stessi".

La chiusura va per Beppe Mangone, suo assistente, che è stato nominato coach della Nazionale Under 17.

"Me lo aspettavo perché già questa estate con l’Under 16 aveva fatto molto bene ed è un traguardo meritato. Lo considero uno dei migliori coach che un ragazzo possa avere al proprio fianco per migliorare le proprie capacità, crescendo sia come uomo che come giocatore".

Francesco Pioppi