Cocchi 14ª alla maratona di Milano Ai reggiani due titoli italiani Csi

A completamento dei risultati del Vivicittà, va detto che Giuseppe Gravante che ha vinto la gara di Reggio in 30’45’’, si è piazzato al quarto posto nazionale, mentre Roberto Boni è giunto sesto.

La classifica compensata tra tutte le città ha premiato il forte burundiano Léonce Bukuru che ha corso a Pescara in 30’05’’. Rosa Alfieri ha vinto il Vivicittà di Sala Baganza in 40’47’’, seconda Isabella Morlini (At. Reggio) in 41’17’’.

Un altro risultato prestigioso arriva dalla maratona di Milano, dove Francesca Cocchi della Corradini è giunta 14ª e terza italiana all’esordio sulla distanza, con il tempo di 2h.47’01’’. La trentenne rubierese è allenata da Stefano Baldini.

A Tezze sul Brenta, Allegra Iori dell’Atletica Reggio ha vinto il titolo italiano Csi di corsa campestre nella cat. esordienti 2; tra gli esordienti 1, titolo a Niccolò Mirante Abate dell’Arena Montecchio.

Ai campionati italiani studenteschi di Caorle (VE) Marta Torricelli della Corradini ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Allieve DIR. Handbike. Questa mattina la campionessa Ana Vitelaru sarà ospite del Liceo Sportivo Ariosto-Spallanzani, nell’ambito del progetto Sportareggio L.R.8, per raccontare la sua storia, personale e sportiva, confrontarsi con gli studenti atleti e ribadire il suo mantra "Lo sport disabilita i limiti".

c.l.