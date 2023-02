Crocevia importante per la salvezza della Primavera della Reggiana è la sfida casalinga col Cittadella, valida per la seconda di ritorno, che si disputa alle 14,30 a Casalgrande. La squadra di Costa chiude la classifica insieme al Pordenone e riceve la quartultima della graduatoria, nonché secondo peggior attacco del torneo: un’occasione per ritrovare il sorriso e lanciare lo sprint verso la permanenza in categoria. Domani alle 11 tocca invece all’Under 14, che a Savignano sul Panaro è ospite del Bologna; alle 12 tocca all’Under 13, che al Cimurri riceve la San Marino Academy. Nel pomeriggio doppia sfida in trasferta per Under 17 e 15, che alle 14,30 incrociano l’Imolese; riposa l’Under 16, che alle 12,30 gioca in via Luthuli un’amichevole con la Feralpi.