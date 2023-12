Col Giusto Spirito . Rubiera batte Ravenna Il volley femminile reggiano ha avuto una buona giornata, con tre squadre vincenti su quattro, mentre l'Ama San Martino ha perso in B. In B1 e B2 vittorie per la Tirabassi & Vezzali e l'Arbor Interclays, mentre in C vittorie per Ama San Martino, Baganzola e Vigili del Fuoco. Nel girone A di C femminile vittoria per Corlo, mentre in B Mondial Quartirolo e Reggio Revisioni Rubierese vincono.