Colpaccio Correggio. Vittoria sulla sirena in casa Montecchio

MONTECCHIO

72

CORREGGIO

73

CLEVERTECH MONTECCHIO: Mursa 12, Ruggieri ne, Sinisi 6, Sieiro 15, Di Noia ne, Bertoletti ne, Guidi 17, Paterlini 4, Ramenghi 3, Vaccari 4, Vezzoli 2, Germani 9. All. Cavalieri.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 8, De Toni ne, Guardasoni G. ne, Morgotti 8, Sutera 5, Pini 14, Guardasoni L. 9, Zamparelli 7, Butkevicius ne, Guardasoni M. 7, Vivarelli 5, Lavacchielli 10. All. Pantaleo.

Arbitri: Guizzardi di Bologna e Santacroce di Modena.

Note: parziali 15-17, 33-36, 52-47.

Colpo esterno della Pallacanestro Correggio (4), che conquista la sua seconda vittoria stagionale imponendosi al fotofinish sul campo della Clevertech Montecchio (2). I padroni di casa, con Di Noia in panchina solo per onor di firma, prendono in mano le operazioni nel terzo quarto, toccando il +12, con Guidi e Sieiro sugli scudi; Correggio si riporta in scia e sorpassa a meno di 1’ dalla fine, prima che dalla lunetta Montecchio torni avanti di uno, prima del canestro decisivo di Luca Guardasoni proprio sulla sirena conclusiva. Nel prossimo turno Montecchio andrà a Castelnovo Monti, mentre la squadra di Papaleo riceverà Zola Predosa.