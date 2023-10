Colpaccio della primavera. Battuto il Como di Fabregas

Colpaccio dei baby granata: Como di Cesc Fabregas rimontato e sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera 2 conquistati. I ragazzini di mister Andrea Costa (nella foto col campione spagnolo) vanno in svantaggio al 32’ del primo tempo con la rete di Chineti, poi dopo dieci minuti il pari di De Marco. Il gol vittoria granata lo sigla Galante a un giro di lancette dal termine. Una curiosità: la prima squadra di Nesta giocherà i sedicesimi di Coppa il 1° novembre alle ore 15 a Genova (a "Marassi") col Genoa. Stessa identica sorte per i baby: sedicesimi in programma il 1° novembre alle ore 15 col Genoa (a Quiliano, Savona).