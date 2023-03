Colpaccio solo sfiorato contro Desio

Colpaccio solamente sfiorato per l’Under 19 (12) che sgomita per tutto il match (20-18; 43-38; 60-57 i parziali) contro l’Aurora Desio (20), attualmente quinta forza del torneo, ma alla fine deve arrendersi per 80-74. Rimangono comunque buone le indicazioni dai baby biancorossi dopo essere usciti dalla Next Gen Cup perdendo di un sol punto contro Treviso.

Il tabellino del match.

Desio: Trucchetti 17, Toffanin 2, Corti 5, Barbieri, La Mantìa, Arienti 2, Colzani 4, Pogna 4, Fumagalli ne, Raffaldi 14, Colombo 18, Rossi 12. All. Longoni.

Unahotels: Codeluppi 11, Belloni 24, Ferrari 8, Giberti 2, Ruggieri 3, Vaccari, Bertolini, Camara, Iannelli, Pastorelli 5, Suljanovic O. 10, Deme 10. All. Rossetti.

Intanto si è delineato il girone per gli Under 15 che si sono qualificati per il girone regionale dove sono in palio i pass per le finali nazionali di categoria. A partire dal weekend del 12 marzo, la Unahotels se la vedrà con Segafredo Bologna, Vis Ferrara, San Lazzaro, Cesenatico e Insegnare Basket Rimini.

c.c.