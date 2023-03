Colpo grosso del Boretto Rubierese avanti in Coppa

Successo fondamentale del Boretto sul Colorno in Eccellenza: 1-0 il finale, deciso da Gandolfi al 79’. Tre punti pesanti: a quattro turni dal termine, infatti, il Boretto sale a quota 35 punti scavalcando l’Arcetana e portandosi in zona playout. Questa la classifica del girone A d’Eccellenza (asterisco significa una gara in meno): Borgo San Donnino 78*, Agazzanese 70, Cittadella Vis Modena 68, Virtus Castelfranco 64*, Real Formigine 57, Colorno 55, Castelvetro 54, Rolo 48, Sasso Marconi 47*, Piccardo Traversetolo 47, Fidentina e Vignolese 42, La Pieve Nonantola 41, Nibbiano e Valtidone 40, Modenese e Boretto 35, Arcetana 33, Castellana Fontana 32*, Campagnola 24, Anzolavino 21. Dopo aver festeggiato il salto in Prima categoria, la FalkGalileo ha perso nettamente nel piacentino col Rottofreno, nell’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Emilia di Seconda. In semifinale ci va proprio il Rottofreno, che con un netto 3-0 (in gol Casulli, Maffi e Amafruda) ha staccato il pass. L’altra reggiana di Seconda ancora in corsa era la Rubierese, che vola alle semifinali grazie al gol di Ferretti proprio al minuto 97 (1-0 il finale). La finale del Memorial Presidenti, la coppa di Terza, sarà Cadelbosco-Rapid Viadana. Il Cadelbosco ha superato il Vetto per 3-1. Nel primo tempo c’è stato equilibrio con l’1-1 parziale (Marchesini per il Vetto, Stefano Galeotti per il Cadelbosco). Nella ripresa decisivi per gli ospiti il bis di Del Prete e il tris di Andrea Galeotti. Vittoria di misura per il Rapid, che va in finale dopo aver battuto lo Sporting Tre Croci per 1-0.

Giuseppe Marotta