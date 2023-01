Colpo grosso della Bagnolese: espugnato il campo della Sammaurese

Sammaurese

0

Bagnolese

2

SAMMAURESE (4-3-2-1): Piretro 6,5; Masini 6, Benedetti 6, Maggioli 6, Grbic 5,5 (1’ st Bolognesi 5,5); Tamai 5,5 (1’ st Casadio 6), Gaiola 6, Scarponi 6 (19’ st Maltoni 5,5); Bonandi 6 (32’ st Cremonini sv), Grassi 5,5 (19’ st Barbatosta 5,5); Merlonghi 6. All.: Martini.

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli 6,5; Ghizzardi 6, Bertozzini 6,5, Cocconi 6, Saccani 6; Bruno 6, Vezzani 6,5, Quitadamo 6; P. Ferrara 6 (49’ st Palma sv) , S. Ferrara 7 (44’ st Uni sv), Tzvetkov 5,5(47’ st Riccelli sv). All.: Gallicchio.

Arbitro: Lotito di Cremona.

Reti: 30’ pt Vezzani, 43’ st Salvatore Ferrara.

Note: ammoniti Bertozzini, Quitadamo, Pio Ferrara; spettatori 100 circa; angoli 7 a 5 per la Sammaurese; recupero 5’ tutti nella ripresa.

Al “ Macrelli” di San Mauro Pascoli la Bagnolese conquista una vittoria che frutta tre punti preziosissimi e deve rafforzare la fiducia vista la prestazione positiva sotto tutti i punti di vista. Dopo un inizio arrembante della Sammaurese che al 15’ spaventa i reggiani quando il rasoterra provato da Scarponi sibila sul fondo, la Bagnolese comincia a ingranare dimostrando di essere viva.

Salvatore Ferrara inizia a creare pericoli, al 19’ il suo cross basso non trova compagni pronti dentro l’area. Al 30’ l’ azione del vantaggio la innesca ancora Salvatore Ferrara e la conclude Vezzani col rasoterra che infila Piretro nell’angolo basso alla sua destra.

Poi per due volte la palla del possibile pareggio capita sui piedi di Tamai che al 34’ la calcia appena a lato col destro, al 35’ il centrocampista prova il pallonetto ma la mira è imprecisa. Ad inizio ripresa Marco Martini cambia tutta la fascia di sinistra ma la scossa non arriva, al 6’ Auregli para in due tempi sul destro di Bolognesi, al 12’ Tzvetkov ha il tempo di controllare e prendere la mira ma non inquadra la porta da ottima posizione. Al 17’ l’attaccante ospite ci prova di testa trovando Piretro pronto alla parata che mantiene a galla la Sammaurese, al 21’ tocca ad Auregli diventare protagonista quando respinge il doppio tentativo firmato da Barbatosta.

Con la Sammaurese tutta nella metà campo avversaria al 43’ Salvatore Ferrara scatta, semina Benedetti e batte Piretro col destro dando corpo alla meritata vittoria della Bagnolese.

Roberto Daltri