Risultati a sorpresa in gara-1 del primo turno dei playoff di Promozione. Colpo grosso della Saturno Guastalla, che sbanca 50-45 il campo del Piacenza Basket Club, vincitore del girone A; cade anche il Basket Jolly, secondo al termine dell’altro raggruppamento, battuto alla Primo Maggio al supplementare (66-65) dalla Heron Bagnolo. Vittoria interna per l’Aquila Luzzara, invece, che si impone 74-71 nella sfida con la Sampolese, semifinalista lo scorso anno; Campagnola, invece, cade 60-42 sul parquet del Cus Parma, mentre la Pallacanestro Reggiolo tiene fede al pronostico grazie all’88-78 casalingo con Sant’Ilario. L’LG Competition Castelnovo Monti regola 70-65 al PalaGiovanelli il Ducale Magik Parma, mentre le Gazze Canossa cadono malamente in terra piacentina con la Castellana (56-40), al termine di una serata decisamente negativa in attacco. La prima formazione eliminata è quella delle Aquile Gualtieri, che dopo aver perso il primo match a Fidenza, cedono 86-76 in casa con i Fulgorati. Nei playout Correggio e Gelso hanno la meglio nelle sfide disputate davanti al pubblico di casa contro Planet Parma e Valtarese, mentre il derby va alla Bibbianese (57-50 agli Iwons); netto stop per l’Arbor, battuta 86-67 in trasferta con Oglio Po. Tutte le serie si giocano al meglio delle tre gare, già da questa sera si torna in campo per la rivincita.