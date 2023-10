Colpo grosso dell’Emil Gas. Ferma la corsa dell’E80

Colpo grosso dell’Emil Gas Scandiano (8) nella quinta giornata di Serie C. La vittoria a Castelnovo Monti (8) permette ai bianco-blu di infliggere il primo stop agli appenninici e di agganciarli al secondo posto della classifica. In vetta c’è il CVD Casalecchio (10), che sbanca il PalaBigi al cospetto della Bmr Basket 2000 (4); profondo rosso per Novellara (2), sconfitta in casa dalla Francesco Francia (6), mentre cadono sia Correggio (2) col Mo.Ba Modena (6) che la Clevertech Montecchio (2), travolta nel finale dal Magik Parma (2).

BMR BASKET 2000-CVD CASALECCHIO 62-69 (5-16, 16-32, 41-44)

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Gaudenzi, Stellato 2, Alberione 15, Dias 2, Caroli 22, Paparella 15, Brogio, Lusetti R. ne, Amadio 2, Lusetti L. 2, Pedrazzi 2, Maramotti ne. All. Baroni. CVD BASKET CLUB CASALECCHIO: Folli 18, Montanari 10, Sciarabba, Tabellini 13 Presti 2, Biasco, Fuzzi 2, Tognazzi ne, Ramzani 8, Albertini 11, Lelli 3, Rocca 2. All. Folesani.

MAGIK PARMA-CLEVERTECH MONTECCHIO 92-78 (26-25, 43-41, 65-60)

MAGIK PARMA: Sangermano ne, Manzi 25, Otero 19, Marchetti, Malinverni 7, Ferrari 2, Baldinotti 0, Gorreri 7, Montanari, Lasagni 10, Defant 17, Tognato 5. All. Olivieri.

CLEVERTECH MONTECCHIO: Mursa 4, Ruggieri ne, Romualdi ne, Sinisi 15, Sieiro 3, Di Noia 17, Guidi 1, Paterlini 13, Ramenghi 8, Vaccari 2, Vezzoli 2, Germani 13. All. Cavalieri.

PALLACANESTRO CORREGGIO-MO.BA MODENA 72-81 (17-21, 29-43, 43-59)

PALL. CORREGGIO: Messori 2, De Toni 2, Galli ne, Morgotti 2, Sutera 7, Pini 10, Guardasoni L. 8, Zamparelli 9, Butkevicius ne, Guardasoni M. 19, Vivarelli 5, Lavacchielli 8. All. Pantaleo.

MO.BA MODENA BASKET: Reale 11, Twum 7, Berni 3, Casu 12, Malagoli 14, Mengozzi 4, Mantovani ne, Nasuti 11, Taddei 17, Proli, Covolo 2, Ezedize ne. All. Coppeta.

E80 CASTELNOVO M.-EMIL GAS SCANDIANO 63-73 (20-21, 34-42, 42-53)

E80 GROUP CASTELNOVO M.: Vozza D. ne, Giberti 7, Magnani 5, Saccone 2, Longagnani 10, Bosnjak 8, Codeluppi 5, Bravi 9, Tosti ne, Morini, Abati ne, Parma Benfenati 17. All. Vozza G.

EMIL GAS SCANDIANO: Fikri, Costoli 4, Astolfi 21, Fontanili, Bertolini 3, Brevini 11, Riccò 16, Vecchi 9, Caiti 9, Di Micco ne, Gualdi ne. All. Spaggiari.

PALLACANESTRO NOVELLARA-FRANCESCO FRANCIA 66-78 (13-19, 33-44, 45-57)

PALLACANESTRO NOVELLARA: Frediani 15, Morini 10, Rinaldi 5, Bagni, Franzoni 12, Lucchini 5, Spaggiari, Iannelli 2, Riccò 2, Doddi 13, Bovio 2. All. Boni. FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA: Chiusolo 3, De Ruvo 7, Galvan, Degregori, Marzatico 1, Bavieri 1, Tosini 24, Bianchini 10, Penna, Forino, Vivarelli 12, Almeoni 20. All. Mondini.