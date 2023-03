Colpo grosso dell’Under 19: battuta l’EA7 Milano Faye e Suljanovic realizzano 53 punti in due

Vittoria di prestigio per l’Under 19 Unahotels (18) che si impone fra le mura amiche della Chierici sull’EA7 Milano (20) per 102-98. I boys di coach Menozzi hanno condotto il match fin dalle prime battute (26-24, 48-42, 72-69 i parziali) e nel finale soni stati decisivi i canestri di Faye (27 punti, nella foto) e i recuperi di Ruggeri. Il tabellino della Unahotels: Ruggeri 4, Camara, Deme 12, Pastorelli 2, Suljanovic O. 26, Belloni 19, Codeluppi 12, Iannelli, Faye 27, Giberti, Vecchi, Bertolini. All. Menozzi.

L’Under 15 (0) cede il passo alla capolista San Lazzaro (10) per 90-70, nel girone per la qualificazione alla fase nazionale. I biancorossi restano in scia dei bolognesi per tutto il match (24-15; 41-35; 63-55) per poi arrendersi nell’ultimo quarto. Unahotels: Abreu 28, Corsini, Picarelli 1, Hadkiev 7, Manfredotti L. 11, Manfredotti A. 2, Marras 8, Farioli 2, Moscardini, Mammi 5, Piccinini 6, Samb. All. Rossetti.

