Colpo grosso di Scandiano: capolista ko

Colpo grosso di Scandiano (14) che infligge l’alt alla capolista Magika (22) nell’anticipo della terza giornata di ritorno della Poule Playoff.

Le biancoblu sono state brave a completare la rimonta nella ripresa (29-36 al 20’), vincendo per 65-58, e tenere così accesa la speranza di qualificazione alla post-season.

Scandiano: Fedolfi 18, Pignagnoli 4, Brevini ne, Balboni 6, Marino 12, Meglioli A. 4, Bocchi 2, Teti ne, Pellacani, Cantore 7, Meglioli E. 12, Nalin ne. All. Pozzi. La Chemco Puianello (18), invece, va a caccia del riscatto domani alle 18.30 in casa contro Fiorenzuola (8). La pivot bosniaca Marina Dzinic carica la truppa di coach Giroldi. "Contro Fiorenzuola sarà sicuramente una partita tosta, anche perché arriviamo dopo due sconfitte di fila. Ma sarà fondamentale per noi reagire e ritrovare il nostro spirito e il nostro gioco per poter portare a casa i due punti". c.c.