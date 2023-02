"Colpo grosso, ma vietato sentirsi in Serie B"

di Giuseppe Marotta

"Ero sicuro della vittoria della Reggiana". Molti tifosi avrebbero voluto avere la stessa certezza di Franco Totò De Falco, che lunedì era al ’Manuzzi’.

Nato il 2 aprile del 1959 a Pomigliano D’Arco (Napoli), da attaccante ha giocato, tra le altre, al Cesena (49 presenze e 6 gol) dal 1975 al ‘79 e alla Reggiana (60 presenze e 7 gol) dal ‘91 al ‘93. Il "Manuzzi" gli rievoca la storica promozione in A del ’93. In bianconero (primi anni 2000) e a Reggio (tra il 2011 e il 2012) è stato anche dirigente.

De Falco, come mai tutta questa sicurezza?

"Facile dirlo dopo, direte, ma ho visto spesso Reggiana e Cesena: i granata hanno qualcosa in più nell’organizzazione di gioco".

Il campionato è chiuso?

"Subentrano le solite frasi fatte: entrambe lo meriterebbero, due piazze di altra categoria, eccetera. Solo che salirà solo la prima e i playoff sono un rebus. Ho visto anche l’Entella, ma la Regia è superiore".

Cosa dovrà fare Aimo Diana per completare l’opera?

"Ho letto le sue parole post partita, ha messo subito nel mirino la Carrarese. Questo è lo spirito giusto, vietato sentirsi già in B".

Con chi ha visto la partita? "Con Paolo Sacchetti, la curva granata così scatenata ci ha ricordato la conquista della A proprio qui a Cesena, dove vivo. Era il 16 maggio 1993. Per i bianconeri mi dispiace, ma mi fa piacere per la Reggiana: è stata brava a ripartire dalla delusione dello scorso anno".

Vittoria giusta?

"Sì. La Reggiana ha giocato la partita perfetta, è così che devi essere in queste notti: tutto al posto giusto, le sostituzioni, i gol, le giocate. A Cesena lo ammettono tutti: risultato giusto".

Mancano 10 partite: l’ostacolo più grande?

"Credere di essere già in B, ma come ho detto questo non accadrà. La vittoria è un colpo grosso, ma il torneo non è chiuso. Ho visto perdere tanti campionati che parevano in pugno".

Dalle sue parole trapela grande stima in Diana.

"Non solo per lunedì. La Reggiana, che vedo spesso in tv, gioca a pallone e ha una logica. La mossa di mettere Kabashi a prendere i palloni sulla destra è stata fantastica, il primo gol è nato così".

Alla vigilia c’erano timori per chi rientrava dagli infortuni.

"Rozzio ha giocato alla grande. Poi la Reggiana ha vinto tutti i duelli e, visto che il calcio è anche fatto di episodi, ci sta il salvataggio di Rossi. Ci sono regole non scritte…".

A quale si riferisce?

"Gli episodi non sono casuali, con l’atteggiamento giusto te li porti dalla tua parte".

Lei era un grande attaccante. Chi le piace di più?

"Ero curioso di vedere Stiven Shpendi e Pellegrini: il primo si farà, Pellegrini mi piace, è giovane, ma ha qualità e attacca bene la profondità".

Ha citato due giovani…

"Oggi sono il direttore generale della Savignanese, società d’Eccellenza, e il mio focus è sul vivaio. Ho un occhio di riguardo per gli attaccanti giovani".

E da ex punta sa riconoscere quelli bravi.

"Credo di sì, a Reggio portai Sprocati, a Cesena ’el Tanque’ Denis: alla lunga si sono dimostrati bravini (ride, ndr)".