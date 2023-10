Come sta bene l’azzurro sul Bianco

Non era una gara ufficiale, ma vedere Alessandro Bianco in azzurro ha fatto decisamente effetto. Nell’amichevole con l’Under 18, la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata ha disputato, in quel di Tirrenia, un buon test. Bianco è sceso in campo col numero 21, un numero che riporta ad Andrea Pirlo. Martedì, alle 17.45, a Bolzano, il match contro la Norvegia.