Commey nelle Fiamme Oro per puntare alle Olimpiadi

Un futuro da campione. E’ quanto, un po’ tutti, predicono al pugile mancino ventunenne Alfred Commey, cresciuto nella palestra del Mirabello sotto la direzione del maestro Michael Galli che, proprio in virtù del suo talento e delle sue qualità, è entrato ufficialmente nel gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Un riconoscimento riservato soltanto agli atleti italiani di maggior valore, indicati espressamente dal Coni come “atleta di interesse nazionale”. E non potrebbe che essere così per il guantone della Reggiana Boxe Olmedo, che soltanto nel 2022 è riuscito a conquistare il titolo europeo Under 22 e la medaglia d’argento (in un match equilibratissimo) agli Europei assoluti. Di fatto, il miglior pugile italiano della sua categoria, gli 80 kg. Essere entrati nelle Fiamme Oro, oltre all’orgoglio di poter rappresentare lo Stato italiano con una divisa ufficiale, è anche un’opportunità di potersi dedicare allo sport con la tranquillità di uno stipendio garantito, in vista di una possibile convocazione per le Olimpiadi 2024.

Commey ha iniziato a boxare soltanto nel 2018, arrivando velocemnebte sul ring. La crescita è stata fulminea. Con uno score di 49 match (di cui 42 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) accumulato in soli 4 anni, Commey è diventato una delle punte di diamante della Reggiana Boxe Olmedo. Commey è reduce da un torneo a Marrakesh (Marocco) dove si è arreso in semifinale a quello che è probabilmente il più forte boxeur della sua categoria: il cubano due volte campione olimpico (2016 e 2020) Arlèn Lopez. Commey ne è uscito sconfitto, ma senza sfigurare.