"Complimenti ai ragazzi, però la difesa va rivista"

Felice, con qualche distinguo, coach Priftis a fine gara: "Complimenti ai miei ragazzi per il bel successo - commenta il tecnico Unahotels - onestamente: sono felice per la vittoria e per alcune cose messe in mostra; ma altre, specie in difesa, non mi hanno pienamente soddisfatto. E’ stato un match dove abbiamo trovato una grande serata di alcuni nostri giocatori, che ci ha consentito di cogliere una vittoria molto importante: in trasferta e contro un team di cui ho grande rispetto per come lotta e combatte su ogni possesso. Anche in questa partita non ha mai mollato".

Secondo Langston Galloway, match-winner biancorosso "la chiave della vittoria è stata trovare qualche buona azione consecutiva in difesa nel finale, che ci ha consentito di mettere un po’ di punti tra noi e Cremona. Abbiamo lottato e segnato canestri importanti nel finale. La mia prestazione? Sono contento – aggiunge l’asso ex Nba - soprattutto voglio ringraziare i miei compagni perché nel primo tempo non ho potuto dare il mio contributo a causa dei falli. Nel secondo tempo ho trovatoato il mio ritmo e trasmesso la mia leadership non solo in attacco, ma anche in difesa".

g.g.