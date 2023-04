"Con Brescia serve la spinta del PalaBigi"

di Francesco Pioppi

Vincere per continuare ad essere padroni del proprio destino. Evitando così di incrociare le dita nella speranza che i risultati delle concorrenti per la salvezza ‘girino’ nel modo giusto. Che poi, vista la bagarre che c’è sul fondo della classifica, non si sa mai davvero cosa sia meglio.

Discorsi che comunque vanno subito accantonati: impossibile fare calcoli quando mancano ancora tre giornate alle fine. Forse stasera verso le 22,30 si potranno abbozzare gli ‘incroci’ più fortunati, ma intanto c’è una partita di vitale importanza da giocare contro la Germani Brescia. Una squadra profonda, di talento, soprattutto nel reparto esterni dove ruotano due pezzi da novanta come Della Valle e Caupain. La squadra di Magro era partita malissimo, ma poi si è rilanciata alla grande vincendo addirittura la Coppa Italia, qualificandosi agli ottavi di Eurocup e rimettendosi in corsa per i playoff (attualmente in nona posizione, a 24 punti come Pesaro). Per fermare il sesto miglior attacco della Serie A (82,3 punti a partita) servirà un’intensità e un’applicazione ben diversa da quella vista contro Tortona. È chiaro che i tanti impegni ravvicinati e le rotazioni ridotte (nelle ultime due sono stati schierati solo 4 stranieri sui 6 possibili) non aiutino e se ci aggiungiamo le condizioni precarie di Lee (schiena) e Olisevicius (mano) il quadro è completo.

Oggi tornerà a disposizione Burjanadze e potrà aiutare, ma al di là questo, bisognerà gettare il cuore sul parquet e sbucciarsi le ginocchia su ogni pallone vagante.

L’assenza di Anim è pesantissima e non vorremmo che le vittorie con Varese e Treviso avessero illuso qualcuno. Sarà necessario anche un ulteriore passo avanti da parte di Vitali. In condizioni normali, può essere un difensore di livello su scala europea: speriamo lo faccia vedere alla svelta.

"Siamo arrivati ad un punto della stagione dove ogni partita è di fondamentale importanza – ha argomentato Sakota alla vigilia - Restano tre giornate al termine del campionato, affronteremo due gare in casa (Brescia e Trento, ndr) ed una in trasferta (Sassari), tutte contro avversarie di spessore. Non sappiamo ancora quante vittorie ci serviranno per raggiungere la salvezza, ma di una cosa siamo certi: dobbiamo combattere e dare tutto quello che abbiamo per vincere. Dimentichiamoci della stanchezza, degli infortuni, di qualsiasi problematica e gettiamo sul parquet tutte le nostre energie, senza paura. Brescia è una squadra con un organico profondo ed attrezzato per disputare il doppio impegno. Parliamo di un collettivo solido e di spiccato atletismo. Dobbiamo affrontarli con la consapevolezza che ci saranno momenti di difficoltà che con compattezza ed unione dovremo essere in grado di superare, anche grazie al sostegno del nostro pubblico. Sono certo ci supporterà come ha sempre fatto, dandoci una spinta in più".