Con il Gubbio ci sarà da battere anche l’arbitro

Sarà Davide Di Marco di Ciampino (nella foto) l’arbitro dell’incontro tra la Reggiana e il Gubbio che lunedì sera alle 20,30 andrà in scena al ‘Città del Tricolore’ (diretta su Rai Sport). Assieme a lui ci saranno gli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Franck Loic Nana Tchato, mentre il quarto uomo sarà il signor Roberto Lovison di Padova.

Senza voler fare alcun tipo di dietrologia, la designazione fa ‘notizia’, perché nei tre precedenti che i granata hanno avuto con questo direttore non è mai arrivata la vittoria.

Due sconfitte brucianti e un pareggio altrettanto amaro, viste le dinamiche. Il precedente più recente risale ad appena cinque mesi fa. L’11 settembre al ‘Franchi’ di Siena, quando Di Marco estrasse in tutto 8 cartellini: 5 gialli contro la Reggiana (Luciani, Rozzio, Rossi, Guiebre e Nicoletti) più il ‘rosso’ diretto a Montalto, mentre furono solo due all’indirizzo della squadra di Pagliuca (Collodel e Frediani). I ragazzi di mister Diana giocarono effettivamente una partita povera di contenuti, ma l’impressione che i toscani avessero usato spesso più il bastone che la carota senza essere adeguatamente sanzionati fu abbastanza netta.

Nella stagione passata, precisamente il 25 ottobre del 2021, fu invece la volta di Pontedera-Reggiana che terminò 2 a 2. Il numero dei cartellini fu decisamente più contenuto (uno per Zamparo e due per gli avversari), ma non mancarono comunque le discussioni. L’episodio ‘da moviola riguardò un rigore non fischiato proprio sull’attaccante granata, abbastanza netto secondo tutti i presenti e soprattutto secondo i giocatori granata che si lamentarono apertamente. Di Marco e la Reggiana si erano poi già incontrati anche in Serie D, nel derby col Modena del 2 dicembre 2018. Vinsero i ‘canarini’ con un gol di Ferrario. Quella volta non ci furono episodi dubbi, solo un gran magone.

Francesco Pioppi