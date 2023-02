Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di lunedì sera, quando alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Gubbio (diretta su Rai Sport). Il problema principale per Diana riguarderà soprattutto la difesa visto che - oltre alla squalifica di Hristov - il tecnico avrà Rozzio solo a mezzo servizio e Laezza che, da diffidato, dovrà gestirsi in vista del derby col Cesena di lunedì 20. Cremonesi e Cauz scaldano i motori, ma è probabile che solo uno dei due sia effettivamente coinvolto. Un giallo potrebbe costare la squalifica anche a Guglielmotti, Rosafio, Pellegrini e Cigarini, ma sia loro che lo staff dovranno essere bravi a non fare calcoli, dando il massimo contro un avversario molto ostico che fino a poche settimane fa era al secondo posto.

f.p.