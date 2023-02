Con la Carrarese fischia Scarpa: ha il giallo facile

A dirigere la partita di domenica tra Reggiana e Carrarese sarà Eugenio Scarpa della sezione di Collegno (Torino) coadiuvato da Simone Biffi di Treviglio e Francesco Romani di Isernia, mentre il quarto uomo sarà Angelo Davide Lotito di Cremona. Sono due i precedenti tra l’arbitro piemontese e i granata, il più recente risale al 19 maggio del 2019 quando l’allora ‘Reggio Audace’ superò il Fanfulla dopo ai supplementari (3 a 1, doppietta di Zamparo e rete di Ponsat) nel primo turno dei playoff. Una gara che terminò con 14 ammoniti (5 per la Reggiana e 9 per gli avversari) e un espulso (Pezzi del Fanfulla). L’altro, nella stessa stagione, è del 24 febbraio: in trasferta con la Vigor Carpaneto (1 a 1, rete di Belfasti e 5 gialli). Statistiche alla mano, Scarpa può essere definito un fischietto dall’ammonizione abbastanza facile visto che anche in questa stagione (tra Serie C e Primavera) ne distribuisce oltre 6 ad incontro. Serviranno quindi nervi saldi contro la Carrarese, una delle squadre più in forma del momento che è reduce da 4 vittorie di fila (Gubbio, Montevarchi, Pontedera e Imolese) e sta risalendo la corrente (5° posto a 45 punti).

Francesco Pioppi