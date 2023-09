"Con la Regia abbiamo realizzato tre sogni"

È stato il ‘Capannone 18’ del Tecnopolo lo scenario per la presentazione della nuova Reggiana. Una serata voluta dal club per incontrare la città e i tifosi granata e presentare a ranghi completi la rosa allenata da mister Nesta.

L’evento ha avuto inizio alle 19 con un momento dedicato all’incontro tra la società, la squadra, le autorità, i media e i circa duecento sponsor granata che si sono radunati nel piazzale interno del padiglione, sede del ristorante Pirru Caffè.

La serata è proseguita all’esterno, dove si è passati al saluto d’apertura del presidente Carmelo Salerno: "Siamo qui a distanza di un anno dall’ultima volta ed è un orgoglio poter constatare che in questi mesi siamo riusciti a realizzare tre sogni che avevamo: riusciti a far rivivere al pubblico di Reggio le emozioni della B dal vivo dopo 24 anni - spiega il numero uno granata - contemporaneamente siamo tornati a Parma uscendo dal campo a testa alta dopo 33 anni e inoltre, proprio qui vicino, è sorto quel centro sportivo in cui pochissimi credevano, mentre adesso è realtà. La squadra? Credo che i primi giudizi potranno essere dati solo dalla sosta di metà ottobre in poi, ma siamo in linea con i programmi".

Sul palco sono poi sfilate le formazioni granata del Settore Femminile, Quarta Categoria e – in rappresentanza del Settore Giovanile – la Primavera di mister Costa. Gran finale con la presentazione dei giocatori e dello staff tecnico della prima squadra. Nel corso della serata gli interventi dei main sponsor granata ed il saluto conclusivo del dg Cattani e del vicepresidente della Reggiana, Giuseppe Fico.

Francesco Pioppi