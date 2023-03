Con l’Entella si parte da 5-3 L’ultima sconfitta nel 2019

Quello di sabato sarà il decimo confronto tra Reggiana e Virtus Entella, con i granata che hanno vinto in 5 occasioni contro 3 dei liguri, a fronte di un solo pareggio. Ancora più positivo il ruolino casalingo, con 3 successi emiliani ed un solo kappao.

Il primo match corrisponde con una netta sconfitta: a Chiavari i padroni di casa travolgono una Reggiana giunta al terzo kappao di fila, con un 3-0 firmato dalla doppietta di Guerra e dal futuro granata Staiti; al ritorno uno dei pochi squilli dell’era Apolloni, un 2-0 firmato Alessi e Bovi.

L’anno seguente due sconfitte: 2-0 casalingo (gol di Guerra e Rosso nel finale) e 1-0 in Liguria firmato Ricchiuti, con l’Entella che fa un passo decisivo verso la Serie B.

A quel punto inizia una serie di 4 vittorie consecutive per i granata: nel 202021, in Serie B, Mazzocchi ed un rigore di Varone firmano il 2-0 esterno degli uomini di Alvini, che poi al Città del Tricolore rimontano l’iniziale vantaggio ospite firmato da Brescianini con Laribi e Muratore: due vittorie che, purtroppo, non bastano ad evitare la retrocessione.

Lo scorso anno, invece, Zamparo dà un dispiacere agli attuali compagni firmando l’1-0 esterno della Reggiana, che poi vince col medesimo punteggio in casa con rete di Rosafio. Pari a reti bianche, l’unico della serie, nel match d’andata, dove i 90’ terminano senza vincitori, né vinti.