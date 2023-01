Conad alla ricerca della vittoria perduta

Alla ricerca della vittoria perduta. Dopo tre stop consecutivi, che l’hanno fatta scivolare al terzultimo posto della graduatoria di Serie A2, la Conad (21) ospita alle 18 al PalaBigi la Delta Group Porto Viro (28), quinta della classe e reduce dalla bella vittoria con Bergamo, con l’obiettivo di rilanciare le proprie chances in una gara ricca di ex. "Nella sfida di domani (oggi – ndr) dobbiamo mettere in campo l’orgoglio che abbiamo in corpo, quello che abbiamo mostrato negli ultimi tre set domenica scorsa a Grottazzolina. Di fronte al nostro pubblico vogliamo invertire la rotta e prendere il lancio verso una seconda fase di campionato brillante" spiega capitan Alberto Elia. Il tempo per recuperare non manca, a maggior ragione considerando che i playoff sono distanti 4 sole lunghezze, ma serve una svolta.

In cabina di regia, tra i veneti, c’è Fefè Garnica, esperto palleggiatore italo-argentino che lo scorso anno fu capitano e colonna portante della Conad del "double". Vanta trascorsi a Reggio anche l’opposto Bellei, in giallo-rosso nel 201819 e due stagioni più tardi, oltre al vice allenatore Mattioli: "Tornare a casa è per me emozionante – spiega quest’ultimo – mi aspetto una partita tirata, visto che entrambe le squadre vogliono emergere in una classifica molto corta". Ha fatto parte dei nero-fucsia, la scorsa stagione, lo schiacciatore giallo-rosso Mariano. La Delta Group schiera il polacco Krzysiek in diagonale col già citato Garnica, Pierotti e Sette giocano in banda, il libero è Russo, mentre al centro ci sono Erati e Sperandio; nel match d’andata la Conad si arrese col punteggio di 3-1. Dopo la gara odierna andrà in scena la pausa per permettere la disputa delle finali di Coppa Italia.