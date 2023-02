Conad, arriva il 7° ko di fila Ma è sconfitta onorevole

CASTELLANA GROTTE

3

CONAD REGGIO EMILIA

2

BCC CASTELLANA GROTTE: Zamagni 15, Sportelli ne, Marchisio (L), Tiozzo 8, Presta 10, Cattaneo 8, Longo, Di Silvestre 21, De Santis (L), Lopes Nery 18, Carelli n.e., Jukoski 4, Ndrecaj. All. Canestracci.

TRICOLORE REGGIO EMILIA: Santambrogio 2, Mariano 15, Perotto 9, Cantagalli M. (L), Sperotto 1, Caciagli 1, Meschiari ne, Cantagalli D. 25, Mian 3, Elia 3, Torchia (L), Volpe 8, Suraci. All. Fanuli.

Arbitri: Gaetano e Pasciari.

Note: parziali 25-18, 20-25, 27-29, 25-20, 15-11.

Una sconfitta più che onorevole sul campo della seconda della classe.

E’ questo il bilancio dell’esordio di Fabio Fanuli sulla panchina della Conad, nella lunga e difficile trasferta pugliese di Castellana Grotte: la squadra cittadina ha giocato alla pari con i forti rivali e, al di là della settima sconfitta consecutiva, è riuscita a strappare un punto prezioso che permette di scavalcare Lagonegro (sconfitta 3-0 a Brescia) e restare in solitaria al terzultimo posto della graduatoria di A2.

Finisse così, la salvezza sarebbe da conquistare ai playout, ma restano ancora 5 battaglie, a cominciare da quella del prossimo week end contro la capolista Vibo Valentia.

La gara. Meglio i pugliesi in avvio, con un 25-18 conquistato abbastanza in controllo: Lopes firma il 21-15, poi è un errore dalla linea dei 9 metri da parte reggiana a regalare il primo set alla seconda opportunità. Al cambio di campo la Conad sfrutta un errore dell’ex Zamagni per salire 17-19, Santambrogio mette a terra l’ace del 19-24, prima del 20-25 finale. Dopo aver raggiunto la parità, la Conad parte male nel terzo parziale ma riesce a rimettersi in carreggiata con il turno di servizio di Mariano, poi è Diego Cantagalli a mettere a terra uno splendido contrattacco che vale il 21-23; Cattaneo, con palla molto staccata da rete, firma la parità, ma la Conad non molla e alla quinta palla set si porta sull’1-2 grazie all’ace del solito Diego Cantagalli. Nel quarto parziale è Castellana a partire ancora una volta col gas sull’acceleratore, gli ospiti parano il colpo ed impattano a quota 15, ma nel finale cedono alla distanza e l’errore di Mariano vale il 25-20 per i pugliesi e manda la contesa al tie-break. Nel quinto set, purtroppo, non c’è partita: i padroni di casa toccano il +3 appena dopo il cambio di campo (9-6) e allunga fino al 15-11 finale, messo a terra con un violento attacco da seconda linea di Lopes.