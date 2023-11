"Conad, che carattere. Potresti essere terza"

Un doppio ex per la sfida di domenica prossima tra Conad Reggio Emilia e Kemas Lamipel Santa Croce, valida per l’ottava giornata di serie A2.

Si tratta di Vincenzo Mastrangelo, che dopo aver firmato uno splendido "double" alle nostre latitudini, vincendo nel 2022 playoff e Coppa Italia di categoria, ha guidato i toscani per parte della passata stagione, venendo sollevato dall’incarico (ironia della sorte) proprio dopo la sconfitta del PalaBigi. Ora è ai box, dopo esser stato esonerato una settimana fa da Taranto in Superlega, e "gioca" con noi la prossima partita.

Coach, come vive questo momento?

"Fa parte del mio lavoro, quando mancano i risultati il primo a pagare è l’allenatore. L’inizio non è stato come ci aspettavamo, ora rifletto e vado in cerca della soluzione migliore per me. Volevo fortissimamente arrivare in Superlega, ora l’obiettivo diventa quello di tornarci, perché so di valerla: per farlo, dovrò fare cose importanti in A2, campionato dove ho ottenuto buoni risultati, quasi mai con squadre favorite".

Domenica a Reggio c’è Conad-Santa Croce. Partiamo dai padroni di casa: in che momento li vede?

"In 7 gare hanno sempre fatto punti e questa la dice lunga sul loro carattere, anche se non sempre sono riusciti a concretizzare negli ultimi 15’ di gara quanto costruito nelle 2 ore precedenti. I motivi delle tante sconfitte al tie-break? Li sa Fabio (Fanuli, suo ex assistente – ndr), colgo l’occasione per salutarlo e fargli i complimenti. Con due vittorie in più al quinto staremmo parlando di una Conad da terzo o quarto posto, risultato che sarebbe stato straordinario. Alla fine, e posso dire la stessa cosa per me a Taranto, la differenza la possono fare uno o due palloni: sta a noi allenatori allenare la squadra per permetterle di metterli a terra, perché possono essere decisivi".

Santa Croce, invece, sembra in difficoltà.

"Anche Michele Bulleri è stato mio vice e capisco bene il momento di difficoltà, dovuto ai tanti infortuni. Hanno dovuto rinunciare a due dei loro tre schiacciatori, mentre l’ultimo (l’estone Allik – ndr) è arrivato solo da poche settimane. Mi spiace per loro e spero possano riprendersi, alla fine mi rendo conto che apprezzo sempre a posteriori i posti dove sono stato, questo vale anche per Reggio".

Quindi domenica vince la Conad facilmente?

"Assolutamente no. Queste sono le partite che io non vorrei mai giocare: bisogna rispettare tutti, vincerà di certo chi saprà giocare la migliore pallavolo".

Damiano Reverberi