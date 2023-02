Conad, ci prova Fanuli Ma l’esordio è durissimo

Comincia da Castellana Grotte l’avventura di Fabio Fanuli (nella foto) alla guida della Conad.

A pochi giorni dall’esonero di Luca Cantagalli, l’ex vice di "Bazooka" prende il timone della squadra nella lunga e difficile trasferta delle 18 sul campo pugliese, al cospetto della seconda della classe.

Il momento dei cittadini è estremamente complicato: con Brescia è arrivata la sesta sconfitta consecutiva e la classifica parla di penultimo posto detenuto in coabitazione con Lagonegro, risultato che se confermato significherebbe playout retrocessione, a meno che il divario tra terzultima e penultima non sia superiore alle 2 lunghezze oppure che il fanalino Motta di Livenza, oggi a -6 ma in rimonta, non prema sull’acceleratore.

Il calendario, peraltro, non dà una mano: i giallo-rossi hanno fallito diverse sfide alla portata e, da qui al termine della regular season, affronteranno 6 squadre che attualmente sono tra le prime 8 della classe, partendo dall’accoppiata Castellana-Vibo, seconda e prima.

Per mantenere l’A2 serve un brusco e immediato, quanto al momento inatteso, cambio di rotta. "Dalla sfida con Brescia ci portiamo dietro la forza di reagire – spiega il palleggiatore Santambrogio, parlando della rimonta dallo 0-2 prima del kappao al tie-break – sappiamo che a Castellana sarà molto dura ma dobbiamo giocarcela punto a punto, mettendo in campo quello che abbiamo provato in settimana con grinta e carattere. Una squadra che vuole salvarsi deve tirar fuori tutto in momenti come questo".

Castellana. I padroni di casa arrivano da due stop di fila, che li hanno fatti scivolare a -9 dalla capolista Vibo. Tra gli ex dell’incontro ci sono lo schiacciatore Tozzio e il centrale Zamagni, quest’ultimo protagonista lo scorso anno della splendida cavalcata reggiana: "Se consideriamo la finale di Coppa Italia, persa con Vibo, arriviamo da tre sconfitte consecutive e abbiamo bisogno di far punti. Conad in crisi? Ho giocato con Mian e Suraci, due ragazzi capaci di tirar fuori gli artigli nei momenti difficili, senza dimenticare Mariano e Diego Cantagalli. Mi spaventa la voglia di rivalsa della mia ex squadra, dovremo fare attenzione". In chiave reggiana gli atleti con trascorsi in Puglia sono invece il già citato Santambrogio ed Elia; nel match d’andata Castellana Grotte si impose al PalaBigi col punteggio di 3-2, dopo aver rimontato due volte un set di svantaggio.