Conad, concluso il ritiro "Un onore essere qui"

Si è concluso il ritiro della Conad sul nostro Appennino con la squadra di coach Fanuli che ha trascorso una settimana di allenamenti in vista del campionato di Serie A2 che scatterà il 15 ottobre, oltre a partecipare a diverse iniziative sul territorio.

I giallorossi sono stati ospiti della bocciofila Felinese, accolti dalla presidente Mirca Pignedoli insieme a tutto il corpo sociale, che ha impastato e servito gnocco fritto a tutti i giocatori presenti: sulle corsie, peraltro, la squadra si è cimentata in un torneo, vinto dall’allenatore in coppia col preparatore atletico Gabriele Mercato.

La Conad ha poi fatto visita all’acetaia di Villa Minozzo, ospite del campione olimpico Giuliano Razzoli e della sorella, con spiegazione del processo di creazione del balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop e assaggi delle tre diverse stagionature. Poi l’assaggio dei tre tipi di aceto abbinati a ricotta, Parmigiano Reggiano di diverse stagionature e infine al gelato prodotto dalla signora Tiziana, madre di Giuliano.

La squadra ha poi presenziato alle selezioni di Miss Italia in piazza a Castelnovo Monti, dilettandosi in palleggi e bagher con le ragazze partecipanti, oltre ad accompagnare le miss nel ballo in un medley dedicato a Raffaella Carrà.

Sabato la squadra ha intrapreso la camminata verso la Pietra, fermandosi al Centro Laudato Si’, per poi presenziare alla Tortellata di Campolungo, dove il gruppo è salito sul palco per la presentazione ufficiale.

"Venire qui è un onore e un privilegio - ha detto coach Fabio Fanuli -, è bello stare tra la gente perché ci fa sentire vivi. Come squadra cerchiamo di essere sempre presenti alle iniziative locali, perché lo sport di alto livello non può essere composto solo dallo spettacolo della domenica, deve essere calato nella quotidianità. Siamo e saremo sempre a disposizione del territorio, dei giovani e di chi vorrà approfittarne".