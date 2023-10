Conad dà battaglia. Ma scivola al tie-break

CONAD REGGIO EMILIA

2

YUASA BATTERY

3

CONAD REGGIO EMILIA: Caciagli ne, Mariano 14, Sesto 4, Sperotto, Catellani ne, Maiocchi, Gasparini, Bonola 4, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 6, Marks 30, Guerrini, Suraci 16. All. Fanuli.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito ne, Vecchi, Lusetti, Canella 9, Mattei 6, Nielsen 33, Bellomo ne, Romiti A. ne, Fedrizzi 18, Marchiani 3, Romiti R. (L), Marchisio (L), Cattaneo 9. All. Ortenzi.

Arbitri: Spinnicchia e Marconi. Note: parziali 19-25, 26-24, 17-25, 28-26, 17-19. Ace 5-8, errori al servizio 26-20. Ricezione 54%-60%, attacco 49%-53%, muri 8-6.

Non bastano due ore e mezzo di battaglia alla Conad per conquistare la prima vittoria stagionale. La sfida interna con Grottazzolina, una delle "big" designate del campionato di Serie A2, si chiude con una sconfitta dei giallo-rossi al tie-break, medesimo risultato rimediato all’esordio a Pordenone: non bastano i 30 punti dell’opposto Marks, premiato prima della partita dal sindaco di Castelnovo Monti, Bini, per il titolo di top scorer dello scorso torneo di A3, che ha ingaggiato un duello a suon di bordate con il marchigiano Nielsen.

La cronaca – Fanuli schiera Sperotto in diagonale con Marks, Suraci e Mariano in banda, mentre al centro ci sono Volpe e Bonola, che lasciano la seconda linea al libero Pochini. Il primo set è di marca ospite: l’ace di Fedrizzi vale il +6, poi gli uomini di Ortenzi gestiscono il vantaggio fino al 19-25 finale. Il riscatto reggiano arriva al cambio di campo: Mariano mette a terra il muro del 19-17, la Conad spreca un paio di set point per poi impattare ai vantaggi. Nel terzo set Grottazzolina parte subito forte e scappa via sul 2-8; i padroni di casa provano a risalire ma senza successo e cedono 17-25. Ancora ai vantaggi si decide il quarto parziale, con una battaglia punto a punto dall’inizio alla fine: Suraci e Marks tengono a galla i compagni e permettono loro di fissare il 2-2 sul punteggio di 28-26. Nel tie-break, decisivo per le sorti della vittoria, la Conad sale fino al 14-12, ma non riesce a chiudere: Fedrizzi riporta a galla i suoi, poi è Nielsen a chiudere da posto quattro. Nel prossimo turno la Conad sarà ospite di Castellana Grotte, andando a caccia del primo hurrà stagionale su un campo notoriamente ostico.