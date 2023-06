Conad, ecco Guerrini schiacciatore 20enne

Arriva dalla A3 l’ultimo rinforzo della Conad. Francesco Guerrini (foto), schiacciatore classe 2003, arriva da Bologna e farà la sua prima esperienza in Serie A2 con la maglia giallorossa: al suo attivo, oltre a qualche stagione alla Sir Safety Monini Perugia in Serie B, anche la vittoria nell’European Youth Olimpic Festival della scorsa estate in Slovacchia, insieme al suo nuovo compagno di squadra Nicolò Volpe, e la convocazione per le prime fasi del collegiale con la nazionale Under 21 in vista del mondiale: "So che il livello di questo torneo è elevato e metterò tutta la mia volontà e tenacia per essere all’altezza della situazione. Lavorare a fianco di giocatori più esperti e di alto livello è una grande opportunità di crescita professionale e umana: sarà una grande sfida con me stesso", sono le prime parole di Guerrini dopo la firma.

· Morgese. L’ex libero della Conad Davide Morgese si accasa a Porto Viro: il giocatore di Montecchio, 8 stagioni a Reggio, ritrova in Veneto diversi dei protagonisti del "double" della stagione 202122, come Garnica, Zamagni e Mattioli.