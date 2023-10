Conad in campo per scacciare i fantasmi. Obiettivo salvezza, ma senza sofferenza

Comincia domani alle 20,30 il campionato di Serie A2 della Conad, impegnata in Friuli nell’anticipo contro la Tinet Prata di Pordenone. Dopo le sofferenze della passata stagione, chiusa con una salvezza conquistata in extremis, l’imperativo del team giallo-nero è quello sicuramente di soffrire meno, anche se la concorrenza è come sempre decisamente agguerrita: confermato coach Fanuli in panchina, Reggio ha creato un mix tra conferme e nuovi arrivati, riportando a casa capitan Sesto e Maiocchi, oltre a rifarsi il look soprattutto in banda, dove oltre al confermato Mariano sono arrivati Gasparini, Guerrini e il già citato Maiocchi. Nel ruolo di opposto il tedesco Marks affianca Suraci, mentre accanto al regista Sperotto c’è da segnalare un altro ritorno, quello del reggiano Catellani. Al centro, insieme a Volpe, Caciagli e Sesto, è arrivato Bonola da Lagonegro.

La preseason. Per quanto siano indicativi le amichevoli, sicuramente i risultati parlano più di ombre che di luci: dopo il vittorioso 4-0 con Mantova a Sant’Ilario, la Conad ha ceduto 3-1 con Brescia e 4-0 con Modena, quest’ultima squadra di Superlega; dopo il 2-2 di Ravenna, altre tre sconfitte di fila, quella di Brescia (3-1) e le due col medesimo punteggio contro Cantù. Proprio sul finale, sempre per 3-1, il secondo successo in 8 match, quello con Ravenna.

Pordenone. La Tinet, che lo scorso anno si aggiudicò entrambi gli scontri diretti, è guidata in panchina da Boninfante e ha nel centrale Scopelliti, protagonista in maglia Conad del "double" di due anni fa, l’ex di turno. Tra i confermati ci sono i senatori Baldazzi e Katalan, alla 4^ stagione in giallo-blu, oltre ai liberi Sist e De Angelis, al centrale Pegoraro e allo schiacciatore Petrans. I volti nuovi sono Terpin e Lucconi, arrivati da Vibo, mentre in cabina di regia sono arrivati Alberini (Cantù) e Bellanova (Motta di Livenza); completano il quadro Iannaccone (Aversa) e Truocchio (Ravenna), oltre ad Aiello (Modica). La gara sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale Volleyballworld.tv, mentre è ancora possibile, fino a domani, sottoscrivere gli abbonamenti per le gare casalinghe.