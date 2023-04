Conad kappao, ma fa festa: salvezza raggiunta

BAM CUNEO

3

CONAD REGGIO EMILIA

0

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Cardona 7, Coadarin 7, Parodi 6, Kopfli, Esposito, Lanciani 1, Pedron, Santangelo 7, Lilli (L), Chiapello 6, Botto 17, Bisotto (L), Sighinolfi 6. All. Revelli.

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio, Mariano 10, Perotto 6, Cantalli M. (L), Sperotto 1, Caciagli 5, Meschiari, Mian, Elia ne, Torchia (L), Volpe 11, Bucciarelli ne, Suraci 14. All. Fanuli.

Arbitri: Santoro e Venturi.

Note: parziali 27-25, 25-18, 26-24.

Una sconfitta che non fa male chiude la stagione della Conad, che mantiene il proprio posto in Serie A2 senza dover passare attraverso le forche caudine dei playout. Il 3-0 rimediato a Cuneo non fa danni alla classifica dei giallorossi, visto che Lagonegro cade 3-1 a Prata di Pordenone e rimane a 4 lunghezze, scendendo direttamente in A3 insieme al fanalino Motta di Livenza. Si chiude così col sorriso un campionato davvero complicato per una società che poco più di 12 mesi fa aveva conquistato campionato e Coppa Italia, salvo poi ritrovarsi invischiata nelle retrovie dopo un inizio di girone di ritorno di grande difficoltà e riuscire a rimettersi in carreggiata nelle ultime settimane grazie alle vittorie con Ravenna e Santa Croce.

La squadra di Fanuli va avanti 14-16 nel primo parziale dopo un errore in battuta di Sighinolfi; Botto, il migliore in campo, impatta con un diagonale a quota 20, poi è Santangelo a chiudere il set ai vantaggi con due punti consecutivi.

Al cambio di campo la contesa rimane in equilibrio fino al break dei piemontesi, che lasciano senza possibilità di replica il sestetto reggiano: Parodi firma il 24-18 dai 9 metri, chiude poi Codarin dal centro. Nel terzo e ultimo set Sperotto, che ha rilevato in cabina di regia Santambrogio, attacca dalla seconda linea portando a +2 i suoi; la Conad sembra lanciata e tocca anche l’11-16 con Perotto, ma viene ripresa dal parziale di 8-3 della BAM. Suraci annulla il primo set point avversario sul 24-23, per poi essere murato due punti più tardi nell’azione che chiude l’incontro. Dal Friuli, tuttavia, arrivano notizie favorevoli e la Conad può tirare un sospiro di sollievo, tagliando un traguardo che solo un mese fa sembrava utopico.