Conad, la maledizione è finita: torna il sorriso

CONAD REGGIO EMILIA

3

CONSAR RCM RAVENNA

2

CONAD VOLLEY TRICOLORE REGGIO EMILIA: Santambrogio 1, Mariano 17, Perotto 5, Cantagalli M. (L), Sperotto 2, Caciagli 3, Meschiari 1, Cantagalli D. 18, Mian 1, Elia 3, Torchia (L), Volpe 9, Bucciarelli ne, Suraci 17. All. Fanuli.

CONSAR RCM RAVENNA: Comparoni 13, Monopoli, Chiella (L), Orto, Ngapeth ne, Bovolenta 30, Arasomwan ne, Pinali 18, Goi (L), Mancini 2, Truocchio ne, Orioli 14, Ceban 8, Tomassini. All. Bonitta.

Arbitri: Marotta e Prati.

Note: parziali 26-24, 27-25, 20-25, 25-22, 15-12.

Dopo nove sconfitte di fila la Conad torna a sorridere. Lo fa nel giorno più importante, a tre giornate dalla fine, superando al tie-break una Ravenna reduce dalla vittoria con Vibo, prima in classifica, e conquistando due punti d’oro nella lotta salvezza: complice la sconfitta 3-0 di Lagonegro a Santa Croce, la squadra di Fanuli si porta a +1 sui lucani scalzandoli dal terzultimo posto. Per restare in A2 (oggi il verdetto sarebbe affidato ai playout) la strada è ancora lunga, ma il carattere è quello giusto.

La formazione di casa parte meglio e comanda 15-12 a metà del primo parziale; due errori dalla linea del servizio permettono agli ospiti di rientrare e di conquistare 2 set point sul lungo turno al servizio di Orto, ma dapprima Mariano e poi Diego Cantagalli mandano le due squadre ai vantaggi, dove è un errore di Comparoni a chiudere la contesa sul 26-24. Al cambio di campo si gioca punto a punto e la Conad sorpassa sul 23-22 grazie anche agli errori di Ceban e Bovolenta; si torna ai vantaggi ed i reggiani annullano 2 set point, prima di arrendersi 25-27 a causa di un muro ravennate su Diego Cantagalli. Ravenna alza i ritmi nel terzo set e vola sul +6 (9-15) costringendo Fanuli a toni non esattamente amichevoli nel time out; la reazione, però, non c’è e gli ospiti volano via.

Nel momento più difficile, però, la Conad riesce a rifarsi nel quarto parziale, grazie ai positivi innesti di Santambrogio (nella foto) e Suraci, portandosi avanti di 4 lunghezze per poi resistere al ritorno dei rivali e mettere a terra il 25-22 con un primo tempo di Caciagli, rimandando l’epilogo al tie-break. Nel quinto set il pubblico di via Guasco fa la sua parte, trascinando Santambrogio e compagni all’impresa: sul 14-12 è un attacco di seconda di Perotto a far esplodere, finalmente, tutta la gioia giallo-rossa.