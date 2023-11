Conad, morale alle stelle: "Una vittoria tanto attesa"

La Conad conquista il primo successo interno della stagione, il terzo complessivo, e sbarca in zona playoff. Il 3-1 del PalaBigi contro una Kemas Lamipel Santa Croce in difficoltà è utile per arrivare al settimo posto della classifica di Serie A2, oltre a garantire un pieno di morale per gli impegni che verranno, in particolare per la sfida di domenica prossima in programma sempre in via Guasco contro l’Abba Pineto. Particolare curioso: nonostante le 5 sconfitte in 8 gare, tutte rimediate al quinto set (particolare che garantisce 1 punto, mentre perdendo 3-0 o 3-1 la classifica rimane invariata) la Conad è l’unica formazione insieme alla capolista Grottazzolina che in questo campionato ha conquistato punti in ognuno degli 8 match finora disputati, sintomo di un carattere niente male.

Le voci. "Siamo molto contenti di aver festeggiato per la prima volta in stagione davanti al nostro pubblico – spiega il centrale Paolo Bonola – non era una vittoria scontata e la andavamo cercando da tanto tempo. L’attacco ha fatto molto bene? E’ un particolare su cui stiamo lavorando parecchio in allenamento". Dopo due set dominati, il terzo è andato agli avversari: "Siamo partiti molto forte, ci siamo detti in spogliatoio di spingere ed, in effetti, abbiamo messo subito sotto i nostri avversari. Nel terzo parziale abbiamo avuto un calo e un po’ è subentrata la paura di rivivere i momenti del recente passato. Ma siamo stati bravi a venirne fuori di squadra", questi sono 3 punti importanti che ci danno una spinta verso la sfida di domenica con Pineto, altrata tappa importante per il nostro cammino". Restando in tema di centrali, questo è il pensiero di Nicolò Volpe: "Finalmente siamo riusciti a vincere in casa e a portare a casa i 3 punti, direi che questo risultato serviva per il morale, per la squadra e anche per la classifica. Abbiamo lavorato molto bene a muro, ma anche in difesa, penso che questi due fondamentali abbiano fatto alla lunga la differenza. Adesso torniamo in palestra, mettiamoci nuovamente al lavoro e speriamo di far bene anche con Pineto".

d.r.