Conad nel fortino di Aversa: "Andiamo là per vincere"

Seconda trasferta consecutiva per una Conad (9) che va a caccia di conferme. La gara delle 18 al PalaCajazzi contro la WOW Green House Aversa (9), che affianca il sestetto cittadino all’ottavo posto della classifica di Serie A2, deve fungere da trampolino di lancio dopo la vittoria di domenica scorsa al tie-break con Cantù, anche se le insidie non mancano.

L’avversario. Tra queste, oltre all’indiscutibile valore dell’avversario, è rappresentato dal fattore campo. Aversa ha vinto le uniche due gare della sua stagione davanti al pubblico amico, superando 3-0 Santa Croce e 3-2 Ortona; bisogna dire, tuttavia, che la Conad rende al meglio lontano dal PalaBigi, visto che ha ottenuto risultati migliori in trasferta rispetto al campo di casa. In cabina di regia gioca il modenese Pinelli, classe 1991, visto a Reggio nel biennio 201921; in attacco il pericolo numero uno risponde al nome di Lyutskanov, nazionale bulgaro classe 1997, che divide il peso offensivo con il brasiliano Canuto e il veronese Argenta. Al centro giocano Presta e Marra, mentre il libero è il veterano Rossini, che in passato ha vestito i colori dell’Italia, fino allo scorso anno a Modena in Superlega.

Le voci. Ai microfoni per presentare la gara si presenta il libero Ernesto Torchia: "Sarà una partita dura, noi andiamo ad Aversa per vincere. Stiamo lavorando bene in settimana e, a mio parere, siamo sulla strada giusta: dall’ultima vittoria con Cantù ci portiamo dietro il nostro carattere, quello di una squadra che anche se sotto di 2 set non molla mai". Analoghi concetti espressi anche dal vice di Fabio Fanuli, Tommaso Zagni: "Nelle ultime due trasferte, sia a Castellana Grotte che con Cantù, siamo riusciti a vincere e questo ci rende fiduciosi nell’andare a caccia del tris. Sappiamo tuttavia che non sarà impresa facile, visto il pubblico caldo che troveremo ad Aversa: per farcela la Conad dovrà mettercela tutta come ha sempre fatto finora, con tanta voglia di lottare su ciascun pallone".

Reggio, frattanto, ha smentito la notizia dell’accordo con il classe 2001 caraibico Yaisel Punales, classe 2001, riportata sul web: "E’ da noi solo per allenarsi qualche giorno", spiegano dalla dirigenza cittadina.

