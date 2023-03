Conad, nona sconfitta di fila: ora si rischia grosso

POOL LIBERTAS CANTU’

3

CONAD REGGIO EMILIA

0

POOL LIBERTAS CANTU’: Gianotti ne, Monguzzi 7, Butti (L), Gamba 19, Ottaviani 7, Aguenier 7, Mazza, Alberini 2, Galliani ne, Preti 14, Compagnoni, Picchio (L). All. Denora.

CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 1, Mariano 8, Perotto 5, Cantagalli M. (L), Sperotto 2, Caciagli ne, Meschiari, Cantagalli D.14, Mian 2, Elia 2, Torchia (L), Volpe 5, Bucciarelli ne, Suraci ne. All. Fanuli.

Arbitri: Usai e Grossi.

Note: parziali 25-18, 25-16, 25-21. Ace 5-0, muri 11-4, service error 10-15. Ricezione 54%-53%, attacco 52%-38%.

Niente da fare per la Conad (23) in Brianza. La trasferta sul campo di Cantù (43), seconda forza del torneo, si conclude con la nona sconfitta consecutiva, un 3-0 senza appello se non per una piccola reazione nel finale di terzo set, a giochi ormai fatti. La classifica fa sempre più paura: se è vero che Lagonegro, perdendo 3-1 in casa con Bergamo, rimane a +1 (finisse ora il campionato si giocherebbero i playout tra la Conad, penultima, e la stessa Lagonegro) chi fa paura ora è il fanalino di coda Motta di Livenza, visto che col 3-1 a Santa Croce è a sole 3 lunghezze dagli uomini di Fanuli, tornando prepotentemente in gioco per la salvezza.

La cronaca – I padroni di casa prendono subito il comando trascinati dall’opposto Gamba, rebus irrisolto per la difesa reggiana e chiudono il primo parziale sul 25-18 con l’ace di capitan Monguzzi.

Al cambio di campo la musica è sempre la stessa, sebbene la contesa risulti più equilibrata in avvio e nonostante l’avvicendamento in cabina di regia tra Sperotto e Santambrogio: Preti mette a terra il 24-16, poi alla prima occasione è un muro a dare il 2-0 ai canturini.

Nel terzo set Fanuli inserisce Mian e la mossa sembra dare l’esito sperato, perché i suoi giocano alla pari: Cantù, sorniona, scappa via nel finale e chiude i conti con un muro di Alberini su Diego Cantagalli (nella foto a fianco).

E così arriva la nona sconfitta difila e il timore della retrocessione diventa sempre più reale.