Conad, ora bisogna cambiare marcia

Tutto ancora in gioco per la Conad che, nonostante una prima parte di stagione altalenante, vede ancora ad un tiro di schioppo la zona playoff. Anche perché la Serie A2 versione 202223, nonostante il calendario sia già arrivato alla seconda giornata di ritorno, è ancora assolutamente indecifrabile: prova ne è che tra il quinto ed il dodicesimo posto, quest’ultimo occupato proprio dalla squadra allenata da Luca Cantagalli, ci siano 3 sole lunghezze con ben 8 squadre decise a tutto pur di entrare tra le prime 8 e giocarsi poi la promozione.

Il futuro è adesso: dopo lo stop con Lagonegro (3-1), infatti, domenica si torna in campo per la sfida interna alla Tinet Prata di Pordenone, attualmente a +2 sui prossimi rivali.

Mal di trasferta? I giallo-rossi, che hanno quasi totalmente stravolto l’organico dopo la "doppietta" campionato-coppa della scorsa stagione e l’impossibilità di partecipare alla Superlega per la mancanza di un impianto, hanno 20 punti all’attivo in 15 gare, pur avendo dovuto fare i conti con una molteplicità di infortuni, soprattutto al centro: capitan Elia è rientrato, seppur parzialmente, nell’ultimo turno, il polacco Maziarz si è svincolato a fine dicembre per tornare in Polonia a curare i propri problemi fisici e il già citato Cantagalli (nella foto) ha dovuto lavorare di fantasia, affiancando al baby Volpe il pur positivo Suraci, che di mestiere faceva l’opposto. La Conad ha sofferto soprattutto lontano da via Guasco: se al PalaBigi sono 5 le vittorie in 7 gare, in trasferta solo 2 volte su 6 il sestetto cittadino è tornato col sorriso.

Lo scorso anno. Ovviamente confrontare questo torneo con quello scorso ha poco senso, visto che nel 202122 la squadra era al secondo anno di un ciclo diventato poi storico e questa in quello iniziale, dopo aver cambiato tanto, ma serve per capire come il salto di qualità non sia così distante e possa arrivare proprio nelle gare esterne: nelle prime 7 gare interne Morgese e compagni collezionarono 2 sole sconfitte, guarda caso lo stesso score odierno, ma festeggiarono in 5 delle prime 8 trasferte.