Conad presa a ceffoni. Punita dall’ex Cantagalli

REGGIO

0

ORTONA

3

CONAD VOLLEY TRICOLORE: Caciagli ne, Mariano 4, Sesto 3, Sperotto 1, Catellani 1, Maiocchi ne, Gasparini 4, Bonola 7, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 1, Marks 13, Guerrini ne, Suraci 4. All. Fanuli.

SIECO SERVICE ORTONA: Broccatelli (L), Bertoli 8, Benedicenti (L), Del Vecchio, Marshall 20, Patriarca 4, Cantagalli 15, Tognoni 8, Ferrato, Di Giulio ne, Dimitrov 2. All. Lanci.

Arbitri: Bassan e Pristerà.

Note: parziali 17-25, 20-25, 18-25. Ace 2-2, service error 11-10, muri 7-14; ricezione 49%-64%, attacco 36%-54%.

Terzo kappao consecutivo per una Conad che non sa più vincere. Al PalaBigi passa in tre set l’ex fanalino di coda Ortona, che rifila un pesante passivo ai giallo-rossi, trascinata dagli attacchi di un Diego Cantagalli che non ha certo fatto sconti agli ex compagni di squadra: Marks e compagni rimangono all’ottavo posto della graduatoria, ma vengono agganciati da Santa Croce e Aversa, vittoriose al tie-break nei match casalinghi contro Grottazzolina e Brescia.

Il match Gli errori reggiani spianano la strada agli ospiti già nel primo parziale, col 13-21 che suona come condanna anticipata; Bonola annulla con un perfetto primo tempo il primo set point, prima che Cantagalli chiuda i conti in diagonale (17-25); al cambio di campo le cose non cambiano: Marshall firma il 9-15, Mariano prova ad accorciare ma è un errore in battuta di Bonola a regalare agli abruzzesi il 2-0 sul 20-25.

Nell’ultimo parziale è un attacco di capitan Sesto a mantenere in scia i padroni di casa (15-16), prima che l’esperto Marshall ponga la parola fine al match con 4 punti e 2 muri che valgono il break decisivo; Dimitrov mette a terra il 17-24, Suraci accorcia le distanze prima che l’errore dai 9 metri di Sperotto per il 18-25 finale.

L’intervista Non cerca scuse, a fine gara, Fabio Fanuli: "Siamo dispiaciuti, arrabbiati e rammaricati, perché non era il risultato a cui auspicavamo. Purtroppo continuiamo ad avere carenze; quello che mi sento di dire è che dobbiamo fare tesoro di quello che sta succedendo per cercare di invertire la rotta al più presto, lavorare su quello che ci dicono queste partite per andare avanti. Il campionato di A2 è estremamente competitivo, bisogna lottare tutte le domeniche. Il merito va sicuramente ad Ortona, che ha interpretato la partita in maniera pulita e lineare, perché noi non siamo stati in grado di porre le giuste contromisure. Adesso qualche giorno di riposo e poi pensiamo a fare bene a Brescia". Coi lombardi si giocherà nel pomeriggio di Santo Stefano.