Conad, sconfitta senza appello Cade in casa con Porto Viro

CONAD

0

DELTA GROUP

3

REGGIO EMILIA: Santambrogio, Mariano 4, Perotto 1, Cantagalli M. (L), Sperotto 1, Caciagli 8, Meschiari 3, Cantagalli D. 3, Mian, Elia, Torchia (L), Volpe 4, Bucciarelli ne, Suraci 6. All. Cantagalli L.

PORTO VIRO: Erati 9, Zorzi ne, Russo (L), Vedovotto, Sette 6, Lamprecht (L), Barone ne, Maccarone ne, Garnica 1, Bellei ne, Pierotti 10, Sperandio 7, Krzysiek 21, Iervolino ne. All. Battocchio.

Arbitri: Usai e Salvati.

Note: parziali 18-25, 22-25, 20-25. Ace 7-3, errori al servizio 8-14, muri 5-10. Ricezione 69%-43%, attacco 26%-52%.

Sconfitta senza appello per la Conad, che prosegue nella sua serie nera cedendo in casa di fronte a Porto Viro. Il quarto stop di fila si materializza in tre set, contro i veneti guidati in regia dall’ex capitano giallo-rosso Garnica, che sfruttano al meglio le fragilità di un gruppo che pare aver perso serenità e punti di riferimento in attacco, visto che la percentuale in questo frangente è appena del 26%. Luca Cantagalli schiera il solito sestetto con diagonale composta da Sperotto e Diego Cantagalli, Mariano e Perotto in banda oltre a Caciagli e Volpe al centro. L’opposto ospite Krzysiek, MVP per distacco del match, firma il +5 sul 13-18, i padroni di casa provano invano a reagire ed un primo tempo di Erati manda le due squadre al cambio di campo sul 18-25. Nella seconda frazione Santambrogio rileva Sperotto in regia, mentre Meschiari dà il cambio a Perotto, ma il risultato non cambia: i troppi errori, oltre ad un po’ di nervosismo, permettono a Porto Viro di doppiare gli avversari sul 7-14, prima della replica cittadina che vale il -3 su perfetto muro di Volpe. La Conad, però, non riesce ad operare l’aggancio e Garnica offre a Sperandio il primo tempo del 22-25. Nel terzo e ultimo parziale Reggio riesce a toccare il +4 su un errore in attacco di Sette (11-7), prima della rimonta degli ospiti che scavalcano e toccano il 16-19; l’ultimo sussulto è di Suraci, che firma il -1 prima dell’errore di Krzysiek che vale il 19 pari, ma il muro sullo stesso Suraci chiude i conti sul 20-25. Dopo la sosta per la Coppa Italia, prevista per la prossima settimana, il campionato riprenderà sabato 11 febbraio sul campo di una delle favorite per la promozione, Bergamo.