Conad, test probante a Ravenna

Quarto test amichevole per la Conad, in campo alle 17 a Ravenna per la sfida ai padroni di casa. Archiviate le sconfitte con Brescia e Modena, che hanno fatto seguito al vittorioso esordio con Mantova, la squadra di Fanuli (presentata ieri sera ai tifosi ai campi della Tricolore Reggiana) prosegue nella ricerca dei giusti automatismi e della miglior condizione, a poco meno di un mese dall’inizio ufficiale del campionato di Serie A2, previsto per il 14 ottobre a Prata di Pordenone. Sulla panchina dei rivali di giornata spicca un ex, Marco Bonitta, alla guida dell’allora Edilesse nel biennio 20092011, che guiderà i romagnoli per la seconda stagione consecutiva: l’ex commissario tecnico della nazionale femminile, con cui ha vinto il campionato del mondo 2002, può contare su un organico ricco di giovani di valore, su tutti Alessandro Bovolenta, figlio dell’indimenticato Vigor e vice-campione d’Europa pochi giorni fa con l’Italia a Roma. Lo straniero è lo schiacciatore canadese Evan Falardeau, ex Toronto University, mentre a garantire esperienza sono il libero Goi e la coppia di centrali composta da Mengozzi e Arasomwan.