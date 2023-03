Conad uccisa dalla capolista Vibo, ora è dura

REGGIO EMILIA

0

VIBO VALENTIA

3

CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Santambrogio, Mariano 11, Perotto 4, Cantagalli M. (L), Sperotto 1, Caciagli, Meschiari 2, Cantagalli D. 12, Mian, Elia, Torchia (L), Volpe 4, Bucciarelli ne., Suraci 2. All. Fanuli.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Mijailovic ne, Candellaro 11, Cavaccini (L), Orduna 4, Carta (L), Tondo 11, Balestra 1, Tallone 7, Terpin 14, Lucconi ne, Belluomo ne, Fedrizzi ne, Buchegger 11. All. Douglas.

Arbitri: Cecconato e Jacobacci.

Parziali: 22-25, 11-25, 19-25.

Note: ace 2-7, muri 2-6, service error 7-14. Ricezione 58&-70%, attacco 46%-70%.

Netta sconfitta casalinga per la Conad. La capolista Tonno Callipo Vibo Valentia si rivela troppo forte per gli uomini del neo coach Fanuli (che ha rilevato due settimane fa l’esonerato Luca Cantagalli), che peggiorano la loro situazione di classifica: Lagonegro, infatti, si impone 3-2 col fanalino di coda Motta di Livenza e scavalca i giallo-neri, lasciandoli in solitaria al penultimo posto della graduatoria.

La cronaca. Reggio schiera il solito sestetto, con diagonale composta da Sperotto e Diego Cantagalli, Perotto e Mariano in banda, mentre al centro ci sono Volpe e capitan Elia; dall’altra parte della rete ben tre ex, il navigato palleggiatore Orduna ed i due centrali Tondo e Candellaro.

Il primo set si gioca alla pari, con gli ospiti che provano a fuggire sul 9-12 ma vengono ripresi da un ace di Mariano e dal successivo muro di Volpe, che impatta a quota 18. Il finale di set premia l’attacco calabrese (70% alla fine), ben orchestrato da Orduna: a chiudere i conti è un errore di Mariano da posto 4, che vale il 22-25 con cui si va al cambio di campo.

Nel secondo parziale non c’è storia: Vibo passa a condurre 1-5, l’unico squillo reggiano è di Meschiari, ma la contesa termina ben presto con un attacco a tutto braccio dell’austriaco Buchegger, su cui il muro può solo toccare senza impedire che cada a terra il punto dell’11-25.

La Conad prova a salvare almeno l’onore nel terzo set, rimanendo a -2 con la conclusione dai 9 metri di Sperotto del 12-14; Suraci, in campo al posto di Diego Cantagalli, prova l’ultimo squillo col 19-23, prima dell’uno-due della Tonno Callipo che fa terminare il match.

Domenica prossima trasferta sul campo della Pool Libertas Cantù: servono punti per evitare di allontanarsi da Lagonegro, dal momento che con 3 lunghezze di distacco tra terzultima e penultima piazza non avranno luogo i playout.

Damiano Reverberi